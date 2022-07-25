Утопление является третьей по распространенности причиной смерти от непреднамеренных травм в мире – на него приходится 7% всех случаев смерти, связанных с травмами.

В ГСЧС Днепропетровской области напомнили, что 25 июля — Всемирный день предотвращения утопления.

Более 90% смертей от утопления происходят в реках, озерах, колодцах и водоемах для хранения воды, при этом дети и подростки в сельской местности имеют большие риски.

В области с начала июня уже 29 погибших на водоемах, среди которых два ребенка. Еще пять человек, среди которых есть ребенок, удалось спасти. В общей сложности зафиксирован 31 опасный случай на водоемах.

На Днепропетровщине, несмотря на закрытие пляжей, люди все равно продолжают их посещение. Особенно нарушая советы безопасности у водных зон.

Пока официальные места купания в Днепре и области отсутствуют. В этих местах не дежурят спасатели и медики, а на местах спасательного поста размещены только экстренные номера служб. В ГСЧС также предупреждают, что сейчас невозможно получить скорую помощь в экстренном случае.

"Соблюдайте правила безопасности во время пребывания возле водоемов. Сейчас места для купания не приспособлены, как это было обычно. Сейчас нужно быть осторожными на пляжных зонах во время купания. Не оставляйте детей без присмотра у воды", — подчеркнули спасатели.

Напомним, в Днепропетровской области предлагают $100 в обмен на предателя: где и как можно получить деньги.

Также сообщалось о страшном ДТП на Днепропетровщине с участием автобуса.

Кроме того, Politeka.net писала, что жителей Днепра просят помочь в поисках 16-летней Алисы.