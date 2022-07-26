Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на телеграмм-канал "Стоп Фейк Днепр".

В частности, из россии в Украину дошла очередная лживая новость о том, что указом Владимира Зеленского лишены украинского гражданства ряд лиц, в том числе мэр Днепра Борис Филатов.

В список также попали: Баканов Иван Геннадиевич, Гнатюк Татьяна Сергеевна, Марченко Оксана Михайловна, Медведчук Виктор Владимирович, Мирошниченко Виталий Александрович, Порошенко Петр Алексеевич, Таращук Антон Андреевич.

«Такая информация не достоверна! У указа нет ни подписей, ни официального подтверждения! Будьте внимательны и доверяйте только проверенным официальным источникам», - говорится в публикации телеграм-канала.

Напомним, в Днепропетровской области предлагают $100 в обмен на предателя: где и как можно получить деньги.

Также сообщалось о страшном ДТП на Днепропетровщине с участием автобуса.

Кроме того, Politeka.net писала, что жителей Днепра просят помочь в поисках 16-летней Алисы.