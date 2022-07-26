Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на телеграмм-канал
В частности, из россии в Украину дошла очередная лживая новость о том, что указом Владимира Зеленского лишены украинского гражданства ряд лиц, в том числе мэр Днепра Борис Филатов.
В список также попали: Баканов Иван Геннадиевич, Гнатюк Татьяна Сергеевна, Марченко Оксана Михайловна, Медведчук Виктор Владимирович, Мирошниченко Виталий Александрович, Порошенко Петр Алексеевич, Таращук Антон Андреевич.
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«Такая информация не достоверна! У указа нет ни подписей, ни официального подтверждения! Будьте внимательны и доверяйте только проверенным официальным источникам», - говорится в публикации телеграм-канала.
Напомним, в Днепропетровской области предлагают $100 в обмен на предателя: где и как можно получить деньги.
Также сообщалось о страшном ДТП на Днепропетровщине с участием автобуса.
Кроме того, Politeka.net писала, что жителей Днепра просят помочь в поисках 16-летней Алисы.