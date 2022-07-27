В ночь на среду, 27 июля, оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Российские войска накрыли огнем два района – Никопольский и Криворожский.



По Никопольскому району враг дважды ударил из «Градов». Выпустил до 40 снарядов. В Марганце ранена 54-летняя женщина. Она находится в больнице. В городе повреждены 8 пятиэтажек, больница, детский сад и транспорт промышленного предприятия.

По Зеленодольскому обществу враг попал из ствольной артиллерии. В Большой Костромке повреждена линия электропередач. Деревня частично осталась без света, на месте работают электрики. К счастью, люди не повреждены.

Напомним, в Днепропетровской области предлагают $100 в обмен на предателя: где и как можно получить деньги.

Также сообщалось о страшном ДТП на Днепропетровщине с участием автобуса.

Кроме того, Politeka.net писала, что жителей Днепра просят помочь в поисках 16-летней Алисы.