Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
Российские войска накрыли огнем два района – Никопольский и Криворожский.
По Никопольскому району враг дважды ударил из «Градов». Выпустил до 40 снарядов. В Марганце ранена 54-летняя женщина. Она находится в больнице. В городе повреждены 8 пятиэтажек, больница, детский сад и транспорт промышленного предприятия.
По Зеленодольскому обществу враг попал из ствольной артиллерии. В Большой Костромке повреждена линия электропередач. Деревня частично осталась без света, на месте работают электрики. К счастью, люди не повреждены.
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Напомним, в Днепропетровской области предлагают $100 в обмен на предателя: где и как можно получить деньги.
Также сообщалось о страшном ДТП на Днепропетровщине с участием автобуса.
Кроме того, Politeka.net писала, что жителей Днепра просят помочь в поисках 16-летней Алисы.