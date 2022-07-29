Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, по Никополю российская армия попала из «Градов».
«Сознательно стреляли по жилому кварталу. Направили туда более 40 реактивных снарядов. Повреждены 6 частных домов и хозяйственные постройки», - сообщил Резниченко.
Кроме того, задело линию электропередач - несколько тысяч никопольчан частного сектора остались без света.
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По предварительным данным, люди не пострадали. На месте работают специалисты ГСЧС – везде разбросаны обломки реактивных снарядов.
В Криворожском районе враг из ствольной артиллерии обстрелял Зеленодольскую громаду.
«Прошло без жертв и разрушений», - уточнил Резниченко.
Тем временем стало известно и об обстреле Харькова. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, в 4 часа утра по центральной части Харькова произошло «два прилета».
По его информации, в одном случае попадание в двухэтажный дом. Там уже работает ГСЧС – разбирают завалы, ищут под ними людей. В другом случае «прилет» в здание одного из высших учебных заведений Харькова.
Пока информации о пострадавших или погибших нет.
Напомним, нетрезвый полковник СБУ устроил произвол на дороге.
Также сообщалось, что оккупанты ударили по жилым домам и больнице на Днепропетровщине.
Кроме того, Politeka.net писала, что врачи спасают девочку, пострадавшую от обстрелов в Никополе.