Ночью враг ударил по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровской области.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, по Никополю российская армия попала из «Градов».

«Сознательно стреляли по жилому кварталу. Направили туда более 40 реактивных снарядов. Повреждены 6 частных домов и хозяйственные постройки», - сообщил Резниченко.

Кроме того, задело линию электропередач - несколько тысяч никопольчан частного сектора остались без света.

По предварительным данным, люди не пострадали. На месте работают специалисты ГСЧС – везде разбросаны обломки реактивных снарядов.

В Криворожском районе враг из ствольной артиллерии обстрелял Зеленодольскую громаду.

«Прошло без жертв и разрушений», - уточнил Резниченко.

Тем временем стало известно и об обстреле Харькова. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, в 4 часа утра по центральной части Харькова произошло «два прилета».

По его информации, в одном случае попадание в двухэтажный дом. Там уже работает ГСЧС – разбирают завалы, ищут под ними людей. В другом случае «прилет» в здание одного из высших учебных заведений Харькова.

Пока информации о пострадавших или погибших нет.

Напомним, нетрезвый полковник СБУ устроил произвол на дороге.

Также сообщалось, что оккупанты ударили по жилым домам и больнице на Днепропетровщине.

Кроме того, Politeka.net писала, что врачи спасают девочку, пострадавшую от обстрелов в Никополе.