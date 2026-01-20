Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 21 січня торкнуться низки населених пунктів області.

Протягом доби будуть діяти графіки відключення світла в Дніпропетровській області на 21 січня через планові роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні кількох громад регіону з посиланням на ДТЕК.

21 січня 2026 року у Дніпропетровській області продовжать діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Це пов’язано з навантаженням на енергосистему, яке залишається високим після масштабних атак на енергетичну інфраструктуру та загального дефіциту потужності в мережі.

З 8 до 17 години вимикатимуть світло у місті Жовті Води. Обмеження торкнуться низки вулиць:

В. Белінського: 1-3, 5-12, 15, 17, 19А, 21;

Героїв УПА: 100, 106-120 (парні), 121-135 (непарні), 139, 141;

Івана Виговського: 2;

пров. Коцюбинського 1-4, 7, 9, 10, 13-23 (непарні), 27, 70-78 (парні).

пров. Мар'янівський: 17;

Першотравнева: 3-11 (непарні), 19-25 (непарні), 31-39 (непарні), 43-51 (непарні);

пров. Набережний: 1, 1А, 2-4, 6, 8-19, 21-25, 27, 28, 30.

Також з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, енергетики будуть проводити профілактичні роботи з 9 до 15 години в межах Губиниська територіальна громада. Вони торкнуться таких населених пунктів:

Євецько-Миколаївка вулиці:

Гагаріна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 33

Миру — 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Самарська — 1, 3, 5, 7, 9, 19

Центральна — 1, 1/А, 1Б, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/А, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 33/В, 34, 35, 36/А, 37, 37/Д, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 45/А, 45/Б, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 52/А, 54, 55, 57, 59, 63, 65/А, 69, 71, 73, 79, 81, 83, 89

Шевченка — 1/А, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18/А, 24, 26, 30, 34, 36

Широка — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14/А, 15, 16, 17, 18/А, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 36, 37

Губиниха вулиці:

Берегового — 34/З, 35/С, 36, 40, 42

Заводська — 33

Зоряна — 37

У цій же громаді вводяться обмеження з 9 до 17 години в населеному пункті Хащеве вулиця Молодіжна — 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15/А, 16, 18, 19.

Графіки відключення світла також будуть діяти з 12:30 в селищі Божедарівка. Вони виглядають наступним чином:

вул. Патріотична — буд. 1–19, 2–28, 3, 30, 34

вул. Хмельницького Богдана — буд. 1, 1/Б, 2, 2/А, 3, 5, 6, 12, 13

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

