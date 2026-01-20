Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області формується через сезонні обмеження та відсутність можливості швидко наростити обсяги виробництва.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області вже впливає на вартість тепличних овочів, що фіксують покупці у супермаркетах, повідомляє Politeka.net.

Найпомітніше подорожчання зафіксовано серед томатів. За короткий проміжок часу ціни у цьому сегменті зросли швидше, ніж на інші позиції овочевої групи.

Аналітики пов’язують ситуацію із завершенням сезону тепличного виробництва. Кількість пропозицій на ринку скоротилася, водночас попит з боку населення залишається стабільним, що посилює навантаження на ціноутворення.

Додатковим чинником стало обмежене постачання імпорту. Закордонні партії надходять невеликими обсягами, а середня ціна таких томатів протягом тижня підвищилася приблизно на п’яту частину, що вже відображено на цінниках торговельних мереж.

Подібна динаміка спостерігається і серед тепличних огірків. Активні закупівлі з боку ритейлу разом із низькими залишками змушують продавців переглядати розцінки у бік зростання.

Експерти зазначають, що дефіцит продуктів у Дніпропетровській області формується через сезонні обмеження та відсутність можливості швидко наростити обсяги виробництва. За таких умов різниця у вартості між магазинами може суттєво відрізнятися.

Фахівці радять споживачам порівнювати пропозиції у різних торговельних мережах та планувати закупівлі заздалегідь, аби зменшити витрати на базові овочі у період обмеженої доступності.

Крім того, у Дніпропетровській області люди також мають можливість отримати безкоштовні продукти. Йдеться про роздачу продуктових коробок, розрахованих на 30 днів. Такий набір покриває близько 60% середньої місячної норми калорій.

