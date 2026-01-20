Новий графік руху транспорту в Кривому Розі діє вже зараз і впливає на роботу всього міського електротранспорту.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі офіційно запровадили після оголошення надзвичайного стану в енергетиці, повідомляє Politeka.

Місто перейщло у режим максимальної економії електроенергії відповідно до рішень Уряду та обласної Комісії з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Саме це зумовило формування нового графіка руху транспорту в Кривому Розі. Як зазначають представники місцевої влади, такі заходи стали необхідними для стабілізації навантаження на енергосистему у періоди підвищеного споживання.

Саме тому громадський електротранспорт працює за новим тимчасовим графіком руху транспорту в Кривому Розі. Це стосується курсування трамваїв і тролейбусів у різні години дня.

Міська влада наголошує, що рішення ухвалене вимушено, але дозволяє оптимізувати споживання електроенергії у критичних умовах.

Згідно з оновленнями, робота трамваїв і тролейбусів у повному складі є тільки в години найбільшого пасажиропотоку. Це стосується періоду до 10:00 ранку та від 15:00 до 20:00.

У цей час маршрути забезпечують звичну кількість транспортних засобів, щоб уникнути зайвого навантаження на пасажирів. Водночас у міжпікові проміжки кількість електротранспорту зменшено удвічі.

Таке рішення допомагає місту утримувати стабільний баланс споживання електроенергії у години, коли загальна потреба у тролейбусах та трамваях є нижчою.

Місцевим мешканцям радять враховувати дані оновлення та слідкувати за офіційними ресурсами міської влади, щоб не пропустити інформацію про зміни.

