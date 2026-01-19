Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області зумовлене економічними чинниками та потребою утримувати стабільну роботу мереж.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області відбувається поетапно та вже вплинуло на платіжки мешканців, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються вартості доставки газу, тоді як ціна самого ресурсу для населення залишається фіксованою.

Перший етап стартував у січні, другий запланований після 1 квітня. Йдеться саме про оплату розподілу, а не споживання палива, що часто викликає плутанину серед абонентів.

У середньому по Україні зростання сягає близько 76%. Для Дніпропетровської філії ГРМУ показник значно вищий — майже 190%, до 3,66 гривні за кубометр без ПДВ. Для порівняння, у «Гадячгазі» ставка стартує з 3,16 та після весни зросте до 3,95, у Закарпатській області вона становить 2,48, у Харківській — від 0,65 до 0,78 грн.

Водночас тариф на сам газ для побутових споживачів залишається незмінним — 7,96 гривні за кубометр. Його планують зберігати щонайменше протягом шести місяців після завершення воєнного стану.

Фахівці зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області зумовлене економічними чинниками та потребою утримувати стабільну роботу мереж. Зростання витрат на обслуговування інфраструктури вимагає перегляду ставок.

Комунальні компанії мають оприлюднити детальні розрахунки на офіційних ресурсах. Жителям радять уважно перевіряти платіжки, стежити за оновленнями та заздалегідь планувати витрати, щоб уникнути непорозумінь і прострочень.

Місцева влада наголошує: своєчасна оплата забезпечує безперебійну роботу газорозподільної системи та стабільну якість послуг для всіх споживачів.

