Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі видаються один раз на місяць.

Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі надаються внутрішньо переміщеним особам, які проживають у тимчасових центрах та відповідають визначеним критеріям, повідомляє Politeka.net.

За інформацією пресслужби Департаменту соціальної політики, міська влада організувала видачу наборів харчування для громадян, які мешкають у МТКП та шелтерах. Ініціатива реалізується з метою підтримки соціально вразливих категорій переселенців.

Продукти можуть отримати:

люди похилого віку;

особи з інвалідністю;

матері з дітьми;

законні представники, що супроводжують малолітніх дітей або недієздатних осіб;

діти віком від 3 до 18 років.

Окрім цього, набори доступні ВПО, які перебувають у складних життєвих обставинах і користуються послугами Дніпровського міського центру соціальних служб. Особи, які вперше звернулися за довідкою ВПО та проживають у МТКП, але не належать до перелічених категорій, можуть отримати продуктовий пакет одноразово.

Обов’язкова умова для всіх категорій — реєстрація у місті Дніпрі після 24 лютого 2022 року за адресою тимчасового проживання.

Кожен набір сформований з урахуванням базових потреб і містить продукти тривалого зберігання:

м’ясні та рибні консерви;

печінковий паштет;

готові страви з тушкованим м’ясом;

чай, кава, цукор;

макарони швидкого приготування, галети, мед та джем.

Щоб отримати допомогу, переселенці повинні звернутися до управління соціального захисту населення за місцем перебування та надати пакет документів: паспорт або посвідчення, довідку ВПО, свідоцтво про народження дитини, а за потреби — документи про встановлення інвалідності.

Фахівці наголошують, що безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі видаються один раз на місяць, а своєчасне звернення дозволяє переселенцям отримати повний комплект товарів без черг та зайвих бюрократичних процедур.

