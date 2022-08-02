Утром 2 июля оккупационные войска несколько раз обстреляли Днепропетровскую область. Захватчики били из "Ураганов"

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко у себя в Telegram разместил кадры последствий обстрела.

На снимках он показал обломки российских "Ураганов", которыми оккупанты ударили по Карповской общине Криворожского района.

"Подарки" от "Ураганов" "русского мира", которые сегодня прилетели в Карповскую общину Криворожского района…»,- написал Резниченко.

Российская армия держала под прицелом два района – Синельниковский и Криворожский. По Синельниковскому враг ударил с РСЗО.

В Покровской общине есть разрушение жилья, повреждены автомобили. В Криворожском районе российская ствольная артиллерия накрыла огнем Широковскую и Зеленодольскую общины".

По предварительным данным, гражданские не пострадали.

Напомним, нетрезвый полковник СБУ устроил произвол на дороге.

Также сообщалось, что оккупанты ударили по жилым домам и больнице на Днепропетровщине.

Кроме того, за предателей в Кривом Роге заплатят 50 или 10 тысяч гривен: как получить деньги.