Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко у себя в
На снимках он показал обломки российских "Ураганов", которыми оккупанты ударили по Карповской общине Криворожского района.
"Подарки" от "Ураганов" "русского мира", которые сегодня прилетели в Карповскую общину Криворожского района…»,- написал Резниченко.
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Российская армия держала под прицелом два района – Синельниковский и Криворожский. По Синельниковскому враг ударил с РСЗО.
В Покровской общине есть разрушение жилья, повреждены автомобили. В Криворожском районе российская ствольная артиллерия накрыла огнем Широковскую и Зеленодольскую общины".
По предварительным данным, гражданские не пострадали.
Напомним, нетрезвый полковник СБУ устроил произвол на дороге.
Также сообщалось, что оккупанты ударили по жилым домам и больнице на Днепропетровщине.
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