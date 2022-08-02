Об этом во время национального марафона сообщил первый заместитель МВД Украины Евгений Енин, передает Dnepr.info .
По его словам, в Кривом Роге правоохранители задержали мещанку, которая ходила по улицам, одетая во вражескую форму. Женщина где-то нашла униформу военного флота России, надела ее и решила пройтись по городу.
В таком виде ее задержали правоохранители. В целом полиция постоянно принимает меры по восстановлению и поддержанию правопорядка на территории.
"Мы конфискуем огнестрельное оружие, боеприпасы, минно-взрывные устройства, иногда даже танки", - рассказал Евгений Енин.
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