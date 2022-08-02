В Кривом Роге задержали "фанатку" русского мира.

Об этом во время национального марафона сообщил первый заместитель МВД Украины Евгений Енин, передает Dnepr.info .

По его словам, в Кривом Роге правоохранители задержали мещанку, которая ходила по улицам, одетая во вражескую форму. Женщина где-то нашла униформу военного флота России, надела ее и решила пройтись по городу.

В таком виде ее задержали правоохранители. В целом полиция постоянно принимает меры по восстановлению и поддержанию правопорядка на территории.

"Мы конфискуем огнестрельное оружие, боеприпасы, минно-взрывные устройства, иногда даже танки", - рассказал Евгений Енин.

Напомним, нетрезвый полковник СБУ устроил произвол на дороге.

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