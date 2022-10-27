Жительница Кривого Рога убила своего ребенка, когда находилась в доме у своего сожителя.

Женщина родила живого здорового ребенка и выбросила его в яму уличного туалета. Спустя время соседи заметили в туалете тело мертвого ребенка и вызвали полицию, сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Правоохранители задержали женщину и сообщили ей о подозрении в умышленном убийстве.

Проводятся следственные действия.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти ребенка.

Ранее женщину лишили родительских прав в отношении пяти несовершеннолетних детей.

Ранее сообщалось, что несчастье произошло прямо на территории автомобильной парковке на Запорожском шоссе в Днепре.

Как сообщают очевидцы, на парковке у известного гипермаркета умер человек.

«Причина смерти пока неизвестна», - сообщают в телеграм-каналах.

На опубликованных кадрах видно, что на асфальте лежит бездыханное тело мужчины средних лет.

Из машины «скорой помощи», прибывшей на вызов, выгружают носилки.

Напомним, также сообщалось, что в Кривом Роге нашли тела 7-летней девочки и ее родителей.

Кроме того, стало известно, что в Днепре оборвалась жизнь выдающегося украинца.

Также Politeka.net писала о критической ситуации в Кривом Роге, на улицы выйдут патрули.