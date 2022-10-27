Женщина родила живого здорового ребенка и выбросила его в яму уличного туалета. Спустя время соседи заметили в туалете тело мертвого ребенка и вызвали полицию, сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
Правоохранители задержали женщину и сообщили ей о подозрении в умышленном убийстве.
Проводятся следственные действия.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти ребенка.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
"Будет очень тяжело": обстановка на Херсонщине неприятно меняется
Cумская без макияжа предстала в домашнем виде, чтобы похвастаться обновкой: "Все, как я люблю"
Освобожденная из плена рф украинка рассказала о пережитом: "Падали в обморок, потому что..."
Контрнаступление ВСУ замедлилось: стала известна настоящая причина
Ранее женщину лишили родительских прав в отношении пяти несовершеннолетних детей.
Ранее сообщалось, что несчастье произошло прямо на территории автомобильной парковке на Запорожском шоссе в Днепре.
Как сообщают очевидцы, на парковке у известного гипермаркета умер человек.
«Причина смерти пока неизвестна», - сообщают в телеграм-каналах.
На опубликованных кадрах видно, что на асфальте лежит бездыханное тело мужчины средних лет.
Из машины «скорой помощи», прибывшей на вызов, выгружают носилки.
Напомним, также сообщалось, что в Кривом Роге нашли тела 7-летней девочки и ее родителей.
Кроме того, стало известно, что в Днепре оборвалась жизнь выдающегося украинца.
Также Politeka.net писала о критической ситуации в Кривом Роге, на улицы выйдут патрули.