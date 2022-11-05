В Покрове ночью мопед сбил 2-летнюю девочку, перебегавшую дорогу.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный" со ссылкой на врача Никопольской станции экстренной медицинской помощи Валентину Марченко.

Девочку сбил мопед на проезжей части. Она сама перебегала дорогу, когда на улице все освещение уже выключили. Ребенок находился на улице с родителями, они были недалеко, но не держали его за руку.

Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. "Скорая" оказала первую помощь и доставила ребенка в больницу.

Напомним, также сообщалось, что в Кривом Роге нашли тела 7-летней девочки и ее родителей.

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Также Politeka.net писала о критической ситуации в Кривом Роге, на улицы выйдут патрули.