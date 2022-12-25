Как пишет Politeka.net, в Днепропетровской области ожидается первый уровень опасности 24-25 декабря. Как отмечают синоптики, будет густой туман и видимость будет 200-500 метров. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Стоит отметить, что на протяжении 25 декабря будет облачная погода с температурой ночью +2-4 градусов по Цельсию. Днем температура будет аналогичная. Отмечено, что на протяжении дня будет северный и северо-восточный ветер до 3-8 м/с.
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