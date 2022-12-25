В Днепропетровской области обнаружен каньон, который похож на легендарные американские ландшафтные локации.

Как пишет Politeka.net, Днепропетровщина богата разнообразными ландшафтами. И одной из эффектных локаций считаются карьеры в Кривом Роге. Они имеют характерный красный оттенок, что связано с высоким содержанием железа в грунте. Об этом сообщает "Днепровская панорама.

Виды, которые открываются в окрестностях города, притягивают туристов и фотографов из всей Украины. Многие из этих мест уже стали туристическими объектами и оформлены соответственно.

Местный фотограф решил поделится яркими снимками, карьеры на которых можно легко спутать с каньонами как в Америке. Также в карьере можно увидеть "Избушку без куриных лап" - необычное заброшенное здание, которое напоминает убежище Бабы Яги.

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