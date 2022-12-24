В субботу, 24 декабря, в Днепропетровскую областную детскую больницу поступила двухлетняя девочка.

Как пишет Politeka.net, в больнице девочке диагностировали острое отравление. Врачи оценили состояние пациентки как тяжелое. Об этом сообщает региональное издание "Информатор" со ссылкой на своих инсайдеров.

Есть информация, что девочка находилась дома и наглоталась неизвестных таблеток. На текущий момент за жизнь малышки борются врачи.

Ранее сообщалось, что случилось ЧП в детском саду Днепра. Как оказалось, в одной из групп заболели дети. У них наблюдались симптомы пищевого отравления, а именно рвота. Нескольких детей пришлось госпитализировать в больницу.

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