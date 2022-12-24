Как пишет Politeka.net, в больнице девочке диагностировали острое отравление. Врачи оценили состояние пациентки как тяжелое. Об этом сообщает региональное издание "Информатор" со ссылкой на своих инсайдеров.
Есть информация, что девочка находилась дома и наглоталась неизвестных таблеток. На текущий момент за жизнь малышки борются врачи.
Ранее сообщалось, что случилось ЧП в детском саду Днепра. Как оказалось, в одной из групп заболели дети. У них наблюдались симптомы пищевого отравления, а именно рвота. Нескольких детей пришлось госпитализировать в больницу.
Напомним, на Днепропетровщине снимают запрет, который длился с осени: первые подробности решения
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Бесплатная эвакуация: украинцев одного из регионов призвали выезжать, что известно
Украинцы через "Дію" выберут дату празднования Рождества: первые результаты голосования и что нужно знать
"Отключи соседу свет": В Киеве из зависти насыпали сахара в генератор и оставили дом без интернета
Дети провалились под воду в Черкассах: "Гуляли вместе с собакой и вышли на хрупкий лед"
А еще Politeka писала, что власти Кривого Рога сообщили, сократят ли комендантский час на праздники: подробности решения
Также Politeka сообщала, что в Днепре вернут уличное освещение: названы часы работы фонарей