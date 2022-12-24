Как пишет Politeka.net, в больнице девочке диагностировали острое отравление. Врачи оценили состояние пациентки как тяжелое. Об этом сообщает региональное издание "Информатор" со ссылкой на своих инсайдеров.

103, скорая помощь, скорая

Есть информация, что девочка находилась дома и наглоталась неизвестных таблеток. На текущий момент за жизнь малышки борются врачи.

Ранее сообщалось, что случилось ЧП в детском саду Днепра. Как оказалось, в одной из групп заболели дети. У них наблюдались симптомы пищевого отравления, а именно рвота. Нескольких детей пришлось госпитализировать в больницу.

Напомним, на Днепропетровщине снимают запрет, который длился с осени: первые подробности решения

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