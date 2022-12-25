В воскресенье, 25 декабря, в Днепре продолжает работать электротранспорт по определенным маршрутам.

Как пишет Politeka.net, всего в воскресенье вышли на маршруты 42 трамвая на маршруты №№ 1, 5, 9, 11, 12, 15 и 17. А 31 троллейбус курсируют по маршрутам №№ 1,2, 5, 7, 12, 16 и 20. Транспорт будет работать с 7:30 до 11:30 и с 15:30 до 20:30. Об этом сообщает "Открытый" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета.

Также отмечается, что из-за тяжелой энергетической ситуации в городе возможны отключения света и режим работы некоторых маршрутов может измениться.

Ранее мы сообщали, что в Днепре вернули уличное освещение.

"Днепр снова вошел в график плановых, а не аварийных отключений электроэнергии. Следовательно, для безопасности и удобства горожан на улицах города будет частично работать наружное освещение. Общее количество светильников в работе не превышает 30%. Плановый режим работы уличного освещения – до 21:00, мостов – до 00:00", - заявили в мэрии.

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