В Днепропетровской области правоохранительные органы поймали мужчину, которого выпустили из тюрьмы Херсона.

Как пишет Politeka.net, в Днепропетровской области был пойман осужденный, который отбывал наказание в тюрьме Херсона. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровщины.

"Вчера, отрабатывая вызов о совершении хулиганских действий, патрульные во время проверки лиц обнаружили жителя Херсонской области. Посредством баз данных МВД полицейские установили, что указанный гражданин находился в следственном изоляторе в Херсоне на основании ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ", - отмечено в сообщении.

Как передают в полиции, осужденного, по его словам, отпустили "доброжелательные" соседи, которые не так давно совершили отрицательное наступление на Херсон.

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