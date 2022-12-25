Как пишет Politeka.net, в Днепропетровской области был пойман осужденный, который отбывал наказание в тюрьме Херсона. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровщины.
"Вчера, отрабатывая вызов о совершении хулиганских действий, патрульные во время проверки лиц обнаружили жителя Херсонской области. Посредством баз данных МВД полицейские установили, что указанный гражданин находился в следственном изоляторе в Херсоне на основании ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ", - отмечено в сообщении.
Как передают в полиции, осужденного, по его словам, отпустили "доброжелательные" соседи, которые не так давно совершили отрицательное наступление на Херсон.
Напомним, в Днепре работает электротранспорт: стало известно, какие маршруты запущены
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Церковь 18 века полностью сгорела во время рождественской службы, кадры: полиция подозревает поджог
Кошевой из "Квартал 95" рассекретил переписку с президентом и удивил заявлением: "Мы перед военными..."
В Украине активизировались мошенники, придумав аферу с выплатами: используют картинки с приложения "Дія"
Взрыв на именинах Рогозина, появились новые детали и кадры: "Ранения тяжелее, чем казалось"
А еще Politeka сообщала, что Укрзализныця запустила эвакуационный поезд через Днепр
Также Politeka писала, что в Днепре вернут уличное освещение: названы часы работы фонарей