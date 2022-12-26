Об этом сообщает "Днепр Оперативный", ссылаясь на инсайдера в правоохранительных органах.
Взрывоопасное устройство обнаружила бабушка, которая осматривала мусорный бак возле местного супермаркета.
Предмет был в черном пакете. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели на месте инцидента увидели пакет с ручной осколочной гранатой Ф-1, а также запалом к ней УЗРГМ-2. На место происшествия вызвали команду взрывотехников.
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Правоохранители разобираются в обстоятельствах происшествия.
Ранее в Криворожском районе Днепропетровской области решение о запрете на продажу алкоголя отменено.
Продажа алкоголя возобновлена в Апостоловской, Гречаноподовской, Зеленодольской, Карповской, Новотрудовской и Широковской громадах. Действовал запрет с шестого октября 2022 года.
Совместным решением от 23 декабря 2022 года Днепропетровской областной военной администрации и Оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ отменен запрет на продажу алкогольных напитков.
Напомним, в Днепре работает электротранспорт: стало известно, какие маршруты запущены.
А еще Politeka сообщала, что Укрзализныця запустила эвакуационный поезд через Днепр.
Также Politeka писала, что в Днепре вернут уличное освещение: названы часы работы фонарей.