В Днепре на площади в мусорном баке обнаружили гранату - она находилась в черном пакете.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный", ссылаясь на инсайдера в правоохранительных органах.

Взрывоопасное устройство обнаружила бабушка, которая осматривала мусорный бак возле местного супермаркета.

Предмет был в черном пакете. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели на месте инцидента увидели пакет с ручной осколочной гранатой Ф-1, а также запалом к ней УЗРГМ-2. На место происшествия вызвали команду взрывотехников.

Правоохранители разобираются в обстоятельствах происшествия.

Ранее в Криворожском районе Днепропетровской области решение о запрете на продажу алкоголя отменено.

Продажа алкоголя возобновлена в Апостоловской, Гречаноподовской, Зеленодольской, Карповской, Новотрудовской и Широковской громадах. Действовал запрет с шестого октября 2022 года.

Совместным решением от 23 декабря 2022 года Днепропетровской областной военной администрации и Оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ отменен запрет на продажу алкогольных напитков.

Напомним, в Днепре работает электротранспорт: стало известно, какие маршруты запущены.

А еще Politeka сообщала, что Укрзализныця запустила эвакуационный поезд через Днепр.

Также Politeka писала, что в Днепре вернут уличное освещение: названы часы работы фонарей.