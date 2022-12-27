Ради незаконных продаж двое жителей Днепра два дня обворовывали лесное хозяйство, чтобы потом продать елки. Об этом «Днепру оперативному» сообщил инсайдер в правоохранительных органах.

Так, стало известно, что за два дня они украли восемь елок. Мужчины 39-ти и 37-ми лет успели продать несколько. Правоохранители уже разыскали и вернули украденные елки. Злоумышленники были доставлены в отделение полиции.

Отметим, ранее правоохранители уже предупреждали об ответственности для граждан при незаконной вырубке лесов и продаже елок перед Новым годом.

Ранее В Днепре на площади в мусорном баке обнаружили гранату - она находилась в черном пакете. Об этом сообщает "Днепр Оперативный", ссылаясь на инсайдера в правоохранительных органах.

Взрывоопасное устройство обнаружила бабушка, которая осматривала мусорный бак возле местного супермаркета.

Предмет был в черном пакете. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в Днепре работает электротранспорт: стало известно, какие маршруты запущены.

А еще Politeka сообщала, что Укрзализныця запустила эвакуационный поезд через Днепр.

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