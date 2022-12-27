Стало известно, можно ли будет запускать салюты и будет ли комендантский час в Днепре на Новый год.

Как пишет Politeka.net, до Нового года осталось меньше недели и многих интересует вопрос, как пройдет праздник. Одной из традиций на Новый год является запускание салютов. "Днепр Оперативный" выяснил, можно ли будет использовать пиротехнику в новогоднюю ночь.

Как оказалось, в Днепре с 2014 года действует запрет на использование салютов. В этом году никто его, естественно, не отменял.

"В Днепре такой запрет действует с 2014 года. И на сегодняшний день он актуален", - отметил адвокат в комментарии для издания.

Что касается комендантского часа - его тоже не отменят на новый год. Об этом со ссылкой на Нацполицию сообщает "Открытый".

"Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас – праздничный или непраздничный – есть определенные требования комендантского часа. Полицейские будут проверять лиц, их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки", - сказала пресс-секретарь ведомства Марьяна Рева.

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