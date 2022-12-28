Как пишет Politeka.net, водитель маршрутки в Днепре удивил местных жителей своим поступком. Шофер украсил свой автомобиль новогодними украшениями, сам надел костюм Санты, а также поставил небольшую елку возле водительского места. Таким образом Юрий Гапоненко (именно так зовут водителя) решил поздравить днепрян с Новым годом. Об этом сообщает "Днепровская панорама", которая взяла интервью у водителя.
Юрий отметил, что украшал автомобиль вместе со своей четырехлетней дочерью и женой. А костюм Санты он приобрел пару лет назад. Стоит добавить, что так радует Гапоненко жителей Днепра каждый год.
При этом водитель подготовил еще и сюрпризы для детей, которые попадут к нему на маршрут.
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"Для детей у меня есть сюрприз. Им купил сладости - хорошие шоколадки, конфетки. Хочется порадовать людей, особенно наших детишек, сегодня это как никогда нужно", - отметил водитель.
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