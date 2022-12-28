Водитель маршрутки в Днепре устроил Новый год для пассажиров прямо в салоне автомобиля, восхитив украинцев.

Как пишет Politeka.net, водитель маршрутки в Днепре удивил местных жителей своим поступком. Шофер украсил свой автомобиль новогодними украшениями, сам надел костюм Санты, а также поставил небольшую елку возле водительского места. Таким образом Юрий Гапоненко (именно так зовут водителя) решил поздравить днепрян с Новым годом. Об этом сообщает "Днепровская панорама", которая взяла интервью у водителя.

Юрий отметил, что украшал автомобиль вместе со своей четырехлетней дочерью и женой. А костюм Санты он приобрел пару лет назад. Стоит добавить, что так радует Гапоненко жителей Днепра каждый год.

При этом водитель подготовил еще и сюрпризы для детей, которые попадут к нему на маршрут.

"Для детей у меня есть сюрприз. Им купил сладости - хорошие шоколадки, конфетки. Хочется порадовать людей, особенно наших детишек, сегодня это как никогда нужно", - отметил водитель.

Напомним, синоптик ответил, будет ли снег на праздник

А еще Politeka сообщала, что можно ли запускать запускать салюты и будет ли комендантский час

Также Politeka писала, что женщина в Кривом Роге родила прямо во время застолья, что с ребенком