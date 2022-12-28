Мэр Каменского Андрей Белоусов рассказал об еще одной утрате.

Как пишет Politeka.net, на фронте погиб младший сержант Виктор Пронин, уроженец Каменского. Об этом сообщил мэр города Андрей Белоусов в своем тг-канале.

"От имени всего общества, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника", - отметил городской глава.

Отмечается, что у героя остались две дочери и жена. Герой с 22 марта отправился на фронт и погиб 23 декабря на донецком направлении.

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