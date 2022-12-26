Как пишет Politeka.net, 26 декабря, в Амур-Нижнеднепровском районе, произошло убийство. Об этом сообщает "Днепр оперативный" в своем тг-канале.
Предварительно известно, что преступление произошло в частном секторе. Там во время конфликта мужчина ударил ножом свою супругу. В результате полученных ран женщина скончалась на месте. Туда уже отправилась группа правоохранителей, которые выясняют все подробности происшествия.
Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области был пойман осужденный, который был выпущен из тюрьмы Херсона. Как оказалось, его выпустили оккупанты несмотря на то, что он совершил умышленное убийство.
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