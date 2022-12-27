Чрезвычайное происшествие произошло на детской площадке в Кривом Роге.

Как Politeka.net, патрульные полицейские Кривого Рога получили сообщение о взрыве на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей в Фейсбук.

"Заявительница сообщила, что видела у трех мужчин гранаты. Одну из них они взорвали на детской площадке и скрылись.

В ходе обследования прилегающей территории инспекторы обнаружили трех человек, схожих по ориентированию. Рядом обнаружили предмет, похожий на гранату", - отметили в полиции.

Отмечено, что на место события была вызвана следственно-оперативная группа. Территория была оцеплена до приезда взрывотехников.

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