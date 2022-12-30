В Днепре в мусорном баке коммунальщики случайно обнаружили мешок взрывоопасных предметов.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Мэр поделился соответствующими фотографиями.

Инцидент произошел по улице Сеченова,.

"Днепр – удивительный город. Тут даже на Новый год особенные "подарки", – написал Филатов.

Коммунальщики работали в районе и убирали мусор, когда заметили мешок гранат, мин и тротиловых шашек.

"Надеемся, что полиция и СБУ найдут мр**ей, который выкидывают такой "мусор", – подчеркнул мэр.

Ранее уже находили взрывоопасные предметы в Днепре. Так, в Днепре на площади в мусорном баке недавно обнаружили гранату - она находилась в черном пакете.

Взрывоопасное устройство обнаружила бабушка, которая осматривала мусорный бак возле местного супермаркета.

Предмет был в черном пакете. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели на месте инцидента увидели пакет с ручной осколочной гранатой Ф-1, а также запалом к ней УЗРГМ-2. На место происшествия вызвали команду взрывотехников.

Правоохранители разобираются в обстоятельствах происшествия.

Напомним, в Днепре работает электротранспорт: стало известно, какие маршруты запущены.

А еще Politeka сообщала, что Укрзализныця запустила эвакуационный поезд через Днепр.

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