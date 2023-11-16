Преподаватель Днепровского государственного медицинского университета попала в языковой скандал.

Известно, что сейчас она находится в реанимации.

Напомним, недавно в сети вспыхнул скандал по причине того, что преподаватель во время занятия требовала, чтобы студентка отвечала на русском языке, а ответ на украинском якобы отказалась засчитать.

Пользователь сети, назвался студентом университета, и опровергает обвинения. Он сообщил, педагог попросила студентку перейти на русский в разговоре с больным, присутствовавшим на практическом занятии.

73-летний мужчина не понимал украинский язык.

На скандал отреагировал уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец

"Ситуация приобрела такую массовую огласку, что женщину забрала скорая во время занятий и она сейчас в реанимации. Конечно, если есть нарушения - виновный должен понести наказание. Но должна быть социальная справедливость! Ведь нарушение одного человека - это не повод для обобщения и дальнейшей травли!" - заявил Лубинец.

Студенты университета в комментариях высказали мнение относительно скандала:

"Полная чушь. Я студентка ДГМУ и также учусь у Новожениной Л.И. Она отличный педагог, доступно объясняющий материал. На парах ни разу не поднимался языковой вопрос, преподавательница никогда не делала замечаний ни мне, ни кому-либо из моей группы (хотя все мы на занятиях общаемся по-украински)",

"Ситуация была совсем другая, никто никого не заставлял общаться на русском и еще и не принимать ответ студентки. Я тоже студентка ДГМУ, и ни разу не было таких ситуаций за 3 года обучения", - пишут в сети.

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