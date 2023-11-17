В Днепре женщина с ребенком на руках выпала из окна на 12-м этаже многоэтажного дома.

29-летняя женщина выпала из окна многоэтажки с ребёнком на руках.

Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр Оперативный".

Так, примерно в 18:00 на улице Менахем-Мендл Шнеерсона женщина с 5-летним ребенком на руках выпрыгнула с балкона на 12 этаже многоэтажного дома.

В сети появилось фото стула, вероятно, женщина его поставила, чтобы перелезть ограждение балкона.

К сожалению, женщина погибла от полученных травм.

Ребенка с помощью стремянки спасатели спустили с козырька подъезда и госпитализировали в больницу с многочисленными травмами.

Известно, что полицейские устанавливают обстоятельства и причины трагедии.

На месте продолжаются следственные действия.

Недавно сообщалось, что в Днепре очередной языковой скандал закончился "скорой", известно, что педагог попала в реанимацию.

Преподаватель Днепровского государственного медицинского университета попала в языковой скандал.

Известно, что сейчас она находится в реанимации.

Недавно в сети вспыхнул скандал по причине того, что преподаватель во время занятия требовала, чтобы студентка отвечала на русском языке, а ответ на украинском якобы отказалась засчитать.

Пользователь сети, назвался студентом университета, и опровергает обвинения. Он сообщил, педагог попросила студентку перейти на русский в разговоре с больным, присутствовавшим на практическом занятии.

73-летний мужчина не понимал украинский язык.

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Напомним, экс-командир воинской части "прихватил" себе часть недвижимости на набережной в Днепре.

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