В Днепре сотрудница "Укрзализныци" сотрудничала с агрессором, посылая ему видео с военными ВСУ.

Сотрудница «Укрзализныци», которая выслала врагу видео с военными Вооруженных Сил Украины, будет проводить пять лет за решеткой.

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Женщина, происхождением из Приморского края Российской Федерации и долгое время проживая в городе Днепр, рассылала военную информацию представителю страны-агрессора через мессенджер «Telegram».

Она передала собеседнику из России видеозапись места расположения военных ВСУ, осуществлявших охрану одного из мостов в городе Днепр. Эта информация не была доступна общественности через Службу безопасности и обороны Украины.

На судебном заседании женщина признала свою вину в несанкционированном разглашении информации о расположении Вооруженных Сил Украины, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины). Суд вынес решение об осуждении его на пять лет лишения свободы.

Сторона защиты пыталась обжаловать приговор, но Днепровский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу и оставил приговор первой инстанции без изменений. Приговор вступил в законную силу.

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