В воскресенье, 7 октября, Днепр пережил настоящее стихийное калыхо, когда за считанные 20 минут выпала месячная норма дождя.

Как сообщает сайт 056 со ссылкой на городской совет Днепра, непогода оставила после себя затопленные улицы, некоторые из которых стали практически непроездными.

Осадков было так много, что улицы превратились в реки, а жители начали массово обращаться за помощью. Коммунальные службы, в частности, бригады КП «УРЕА», были на дежурстве и оперативно реагировали на обращения граждан. Основными мероприятиями стали очистка решеток ливневой канализации от мусора, который накопился во время сильных осадков, а также аварийная прочистка коллекторов в районах, наиболее пострадавших от подтопления.

Среди последствий ненастья были не только затоплены дороги, но и повреждены деревья. На Сечеславской Набережной одно из деревьев свалилось, а другое наклонилось под давлением воды. Диспетчерская служба КП «Горсвет» также зарегистрировала оперативно ликвидированный обрыв линии внешнего освещения.

Коммунальщики не только убирали сломанные ветви, но и работали над ликвидацией намывов на дорогах. В течение ночи они выполняли необходимые работы, чтобы восстановить нормальное движение транспорта. Однако, несмотря на усилия, ситуация оставалась сложной.

Согласно прогнозам метеорологов, дожди могут повториться, потому коммунальные службы будут продолжать следить за ситуацией.

Последние новости Украины:

Массовые поджоги военных авто прокатились по Украине: уничтожено больше 200 машин.

Хищение на государственном предприятии: разоблачена новая коррупционная схема, чиновник растратил кругленькую сумму.

В украинской энергетике украли сотни миллионов: циничное преступление совершили ради наживы.