Бывший чиновник ушел из жизни в возрасте 47 лет из-за серьезных проблем со здоровьем.

Сегодня, 9 октября, в театре оперы и балета Днепра проходит церемония прощания с Михаилом Лысенко — бывшим заместителем городского головы и депутатом местных советов.

Как сообщает издание "Наш город", сотни людей пришли, чтобы почтить память бывшего чиновника. Но даже в этот скорбный момент Днепр не избежал воздушной тревоги и звуков взрывов.

На церемонии прощания собрались не только коллеги и друзья, но и рядовые граждане. Среди собравшихся был и мэр Днепра Борис Филатов.

Напомним, что ранее Филатов отмечал, что вероятной причиной смерти Михаила Лысенко стал инфаркт. Как сообщил мэр Днепра, он умер в карете скорой помощи, не приходя в сознание, несмотря на усилия врачей. Филатов также отмечал, что Лысенко перенес не один инфаркт и пытался бороться с проблемами со здоровьем на фоне постоянных стрессов от уголовных преследований, обысков и судов.

Напомним, что после оккупации Крыма, с 2015 года, Лысенко начал работать в Днепровском горсовете, впоследствии став директором департамента благоустройства и инфраструктуры, а также заместителем мэра.

В июне 2023 года Михаила Лысенко временно отстранили от должности заместителя городского головы Днепра. Официальные причины кадровых изменений связаны с ненадлежащим состоянием укрытий в городе.

Дополнительно, в апреле 2024 года в Красногвардейском районном суде рассматривалось дело о хищении бюджетных средств на ремонте Центрального моста, в котором Лысенко подозреваем. А уже в мае 2024 стало известно, что он сложил полномочия депутата областного совета.

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