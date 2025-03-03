В Днепре начались варийные работы, местным жителям рассказали, где нет воды 3 марта, передает Politeka.net.
По состоянию на утро 3 марта рабочие «Днепропроводканал» продолжают ликвидировать аварийные ситуации на водопроводных сетях Днепра, передает Политика со ссылкой на городские власти. Потому начались отключения воды в Днепре 3 марта.
Отключение воды в Днепре 3 марта, адреса, где введены ограничения:
переулок Васильевский, 2, прекращено водоснабжение по пер. Васильевский, 2, 4, 6, 8, 10;
улица Бородянская, 19, прекращено водоснабжение по узв. Турбинный, узв. Озерный,
улица Бородянская, ул. Извилистая, пер. Сечевой;
Запорожское шоссе, 74, прекращено водоснабжение по Запорожскому шоссе, 62-80, ж/м
Тополь-3, дом 31-Б.
Из-за аварийной ситуации фиксируются отключения воды в Днепре 3 марта, прекращено теплоснабжение и водоснабжение на улице Евгения Маланюка, 4.
В связи с аварийной ситуацией на домовой сети прекращено теплоснабжение по улице Краснопольская, 1б.
Из-за аварийной ситуации прекращено теплоснабжение по улице Евгения Маланюка, 3.
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