Аварийные работы начались в Днепре, стало известно, где нет воды 3 марта 2025 года.

В Днепре начались варийные работы, местным жителям рассказали, где нет воды 3 марта, передает Politeka.net.

По состоянию на утро 3 марта рабочие «Днепропроводканал» продолжают ликвидировать аварийные ситуации на водопроводных сетях Днепра, передает Политика со ссылкой на городские власти. Потому начались отключения воды в Днепре 3 марта.

Отключение воды в Днепре 3 марта, адреса, где введены ограничения:

переулок Васильевский, 2, прекращено водоснабжение по пер. Васильевский, 2, 4, 6, 8, 10;

улица Бородянская, 19, прекращено водоснабжение по узв. Турбинный, узв. Озерный,

улица Бородянская, ул. Извилистая, пер. Сечевой;

Запорожское шоссе, 74, прекращено водоснабжение по Запорожскому шоссе, 62-80, ж/м

Тополь-3, дом 31-Б.

Из-за аварийной ситуации фиксируются отключения воды в Днепре 3 марта, прекращено теплоснабжение и водоснабжение на улице Евгения Маланюка, 4.

В связи с аварийной ситуацией на домовой сети прекращено теплоснабжение по улице Краснопольская, 1б.

Из-за аварийной ситуации прекращено теплоснабжение по улице Евгения Маланюка, 3.

Ранее сообщалось, что тарифы на газ для украинцев, в частности жителей Днепра и области, в марте 2025 года не изменятся.

В правительстве сообщалось, что действующий закон не позволяет пересмотреть тариф на газ, в том числе в Днепре с 1 марта.

Ранее сообщалось, что если военное положение закончится в ближайшие месяцы – в законе прописан запрет на повышение тарифа в течение полугода.

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