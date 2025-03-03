В Укрэнерго сообщили, что в связи со сложной ситуацией в энергосистеме могут применяться ограничения для промышленности и бизнеса, стало известно, будут ли отключения света в Днепре 4 марта, передает Politeka.net.
Необходимость в экономном потреблении сохраняется., поэтому для сбалансирования энергосистемы 3 марта с 14:00 до 21:00 применяются меры по ограничению мощности для промышленности и бизнеса.
"Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в этот период", – говорится в сообщении Укрэнерго.
Отключения света в Днепре будут сегодня с 06:00 по 10:00 и с 14:00 по 21:00.
Бытовым потребителям свет не планируют отключать, однако 4 марта все может измениться, передает Политека.
В Укрэнерго призывают следить за сообщениями на официальных страницах операторов системы распределения, чтобы не пришлось вводить отключения света в Днепре 4 марта.
Причиной возможных введений отключений света в Днепре 4 марта в ведомстве назвали последствия российских атак на энергообъекты.
Как найти свой адрес на сайтах YASNO и ДТЭК, и узнать графики тключения света в Днепре 4 марта.
сайт ДТЭК Днепровские электросети;
чат-бота в Viber ;
чат-бота в Telegram ;
личных сообщений в Facebook ;
по телефонам 0 800 409 090, (048) 705 90 90, (068) 750 90 90, (095) 750 90 90, (073) 750 90 90.
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