Прогноз погоды в Днепре на 5 марта, синоптики рассказали, ждать ли тепла в эту среду.

Как сообщают синоптики, первая неделя марта в Днепре и области будет облачной с прояснениями, без существенных осадков, передает Politeka.net.

5 марта возможен туман и порывы ветра, а температура ночью будет снижаться до 3° мороза, а днем ​​будет расти до 14 градусов выше нуля.

Начальник регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак поделился прогнозом погоды в Днепре на 5 марта, передает Политека.

Прогноз погоды в Днепре на 5 марта: в эту среду будет облачно с прояснениями и без осадков.

Ветер ожидается западный, 7-12, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью будет колебаться от 1° мороза до 4° тепла, днем ​​от 7 до 12° тепла.

Синоптики прогнозируют, что начиная с пятницы в Украине и Днепре, ветер стихнет, а температура воздуха повысится.

С 8 по 9 марта в Днепре может быть настоящая весенняя погода, она порадует теплом и солнечными днями.

В среду, 5 марта, в Украине, в частности в Днепре, ожидается повышение температуры воздуха до +16 °C.

Также 5 марта возможен дождь, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Температура воздуха повысится в течение дня до +7...+13 °C, на западе до +10...+16 °C, в восточной части +5...+9 °C.

Диденко также прогнозирует, что погода в Украине, в том числе в Днепре будет становиться теплее. На этой неделе максимальная температура воздуха составит +10...+15 градусов.

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