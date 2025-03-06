Графики отключения света в Днепре введут 7 марта, узнайте, кто останется без электричества в этот день и по какой причине.

На этой неделе в регионе проводятся ремонтные работы, из-за чего некоторые жители города временно останутся без света, узнайте графики отключения света в Днепре 7 марта, передает Политека.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной энергетической компании.

На время выполнения ремонтных работ света не будет с 08:00 до 17:00 в домах, которые расположены по адресам, которые указаны ниже.

Графики отключения света в Днепре 7 марта:

проспект Богдана Хмельницкого: 24М, 24Н, 24П;

проспект Александра Поля: 129Д, 137, 137А, 139, 139Г, 141, 141А, 143, 143А.

К слову, причиной недавних графиков отключения света являются последствия очередных российских обстрелов по объектам энергосистемы, передает Политека.

Графики отключения света в Днепреприменялись для промышленных потребителей, для бытовых ограничения будут задействованы индивидуально и предупредят зарание.

О графиках отключения света в Днепре 7 марта будет сообщено дополнительно, поэтому нужно следить за информацией на официальных порталах облэнерго.

Графики отключения света в Днепре 7 марта пока отсутствуют, но когда возникает отключение света, нужно проверить на официальном сайте компании, есть ли авария по вашему адресу, при дополнетельных вопросах нужно обращаться в официльные компании.

Узнать график отключений света в Днепре и области 7 марта можно на сайте ДТЭК, а также в чат-ботах Viber і Telegram.

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позвонить в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 или +38 (048) 705 90 90 90 90.

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