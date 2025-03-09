В ДТЭК сообщили графики отключения света в Днепре и Днепропетровской области 10 марта.

В Днепре и Днепропетровской области 10 марта будут введены графики отключения света для проведения ремонтных работ, передает Politeka.net.

Как сообщают в пресс-службе ДТЭК, графики отключения света в Днепропетровской области 10 марта будут введены по следующим адресам:

На Никопольщине для повышения надежности электроснабжения и избежания аварий в в «ДТЭК Днепровские электросети» будут проводиться профилактические работы.

Покровское городское территориальное общество 10 марта 2025, 13:00-18:00 – город Покров Ул. Водопроводная, Ул. Киевская, ул. Пятихатки, Ул. Парковая, пер. Дальний, Переул. Парковый, Переул. Универсальный.

По вопросам аварийных графиков отключений в частности 10 марта и в случаях внезапного исчезновения света оставляйте заявку на странице Электроэнергия в Днепропетровской области.

Подать заявку на отсутствие света в Днепре и Днепропетровской области 10 марта можно по телефону горячей линии: (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00.

Графики отключения света в Днепре и Днепропетровской области 10 марта будут вводиться также в Терновской городской территориальной громаде.

С 10 марта по 11 марта 2025 года с 08.00 до 18.00 не будет света по следующим адресам:

ул. Благодатная, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Строительная, ул. Вишневая, ул. Свободная, ул. Вознесенская, ул. Володи Дубинина, ул. Гагарина, ул. Глиняная, ул. Есенина, ул. Золотистая, ул. Цветочная, ул. Киевская ул. Космонавтов, ул. Крымская ул. Летняя, ул. Лозовая, ул. Луговая, ул. Молодежная, ул. Новогодняя, ​​ул. Новоселовская, ул. Песочная, ул. Преображенская, ул. Радужно, ул. Речная, ул. Рабочая, ул. Садовая, ул. Слободская, ул. Славянская, ул. Солнечная ул. Терновская, ул. Тихая, ул. Тенистая, ул. Титова, ул. Майская, ул. Троицкая, ул. Украинская, ул. Фабричная, ул. Шевченко, пер. Благодатный пер. Строительный, пер. Преображенский пер. Солнечный пер. Троицкий.

Последние новости Украины:

Напомним, что Politeka ранее писала, что недавно в Украине были введены аварийные отключения света.

Также Politeka сообщала об ударе Чернобыля: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал в видео.

Кроме того, Politeka информировала, что Трампа больше не волнует безопасность Европы, кто может стать новой военной силой континента.