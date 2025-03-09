Энергетики сообщили, какие будут графики отключения света в Днепре с 10 по 16 марта.

В Днепре на следующей неделе, с 10 по 16 марта запланировано проведение ремонтных работ на сетях, стало известно о графиках отключения света, передает Политека.

В пресс-службе компании ЦЭК сообщили , что из-за ремонтных работ без электроэнергии на этой неделе с 10 по 16 марта останутся жители многих улиц в Днепре, информирует пресс-служба компании.

Графики отключения света в Днепре на неделе с 10 по 16 марта с 08:00 до 17:00 будут введены:

10 марта: пр-т. Александра Поля: 98, 98А, 98Б, 100, 100А, 102, 102А, 102Б, 102В, 102Г.

11 марта: ул. Алана Шепарда: 26-32 (парни);

ул. Строителей: 29, 31, 33;

пров. Энергетический: 1, 3;

пр-т. Александра Поля: 108.

12 марта: пер. Энергетический: 9, 9А, 11, 11А.

14 марта: ул. Алана Шепарда: 26А, 28А, 30А, 32А;

пров. Энергетический: 1А, 3А, 5А.

Кроме того, в Днепре и Днепропетровской области 10 марта запланированы ремонтные работы.

Как сообщают в пресс-службе ДТЭК, графики отключения света в Днепре 10 марта будут введены по следующим адресам:

В Никопольщине не будет света 10 марта, об этом сообщают в пресс-службе ДТЭК.

Покровское городское территориальное общество 10 марта 2025, 13:00-18:00 – город Покров Ул. Водопроводная, Ул. Киевская ул. Пятихатки, Ул. Парковая, пер. Дальний, Переул. Парковый, пер. Универсально.

По вопросам аварийных графиков отключения в Днепре на следующей неделе с 10 по 16 марта и в случае внезапного исчезновения света оставляйте заявку на странице Электроэнергия в Днепропетровской области по телефону горячей линии: (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00.

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