Украинские синоптики сделали прогноз погоды в Днепре на 11 марта и рассказали, как будет меняться температура.

Днепропетровский региональный центр гидрометеорологии дал подробный прогноз погоды в Днепре на 11 марта 2025 года, сообщает Политека.

Во вторник, 11 марта, в Днепре ожидается пасмурная погода, однако осадков не будет. Небо в течение всего дня будет покрыто облаками, но атмосферные проявления не повлияют на город.

Прогноз погоды в Днепре на 11 марта обещает, что температура воздуха прогреется до +12°C, а днем ​​достигнет +16°C. Вечером ожидается температура упадет до +12°C. Ветер будет юго-западный со скоростью 4-5 м/с, что сделает день достаточно приятным, хотя и с легким ветром. Влажность воздуха ночью будет очень высокой – 91%, однако днем ​​снизится до 49%, что позволит ощутить комфортную атмосферу.

Давление в течение дня будет незначительно изменяться: с 747 мм рт. ст. ночью до 744 мм рт. ст. вечером, что также не повлияет на погоду.

Погода в Днепре 11 марта обещает отсутствие сильных порывов ветра, но юго-западное направление может принести чуть больше тепла по сравнению с другими днями. В течение дня ветер будет умеренным, но не столь сильным, чтобы создать неудобства.

По народным приметам, если ветер 11 марта дует с юга или юго-запада, следует ожидать скорого потепления. Если ветер будет соответствующего направления, можно ожидать, что в ближайшие дни температура повысится и погода станет более комфортной.

В целом погода в Днепре 11 марта будет теплой и сухой, что позволит наслаждаться прогулками на открытом воздухе.

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