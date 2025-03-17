Жители Днепра сталкиваются с новым витком подорожания — цены на хлеб в городе продолжают расти.

Цена на хлеб в Днепре снова изменится - стоимость мучных изделий может возрасти до конца марта.

По данным Госстата, только за февраль продукты в Украине подорожали на 1,2%, а в годовом измерении инфляция достигла 15%. Основные причины – слабый урожай прошлого года, рост спроса на сырье, увеличение затрат на электроэнергию, логистику и оплату труда, пишет Politeka.net.

Цена мучных изделий растет уже второй год подряд. Тенденция к подорожанию сохраняется с 2024 года. В начале 2025 года ценники снова поползли вверх.

За январь-февраль в Днепре зафиксировано следующее подорожание:

– Пшеничный хлеб из муки высшего сорта стал дороже на 3,4% – до 53,70 грн/кг.

– Пшеничные изделия из муки первого сорта стал дороже на 2,1% – до 43,42 грн/кг.

– Ржаной вырос на 0,7% – до 45,45 грн/кг.

– Батон (500 г) подорожал на 2,4% – до 28,46 гривень.

Ключевым фактором подорожания остается стоимость сырья. В 2024 году мука в Украине подорожала на 27%. Это напрямую влияет на себестоимость хлеба в Днепре.

Эксперты предупреждают, что рост цен может продолжиться, поскольку производители продолжают закладывать в стоимость продукции увеличенные расходы на энергоресурсы, транспорт и сырье. Кроме того, мировые экономические тенденции также оказывают влияние на ситуацию в Украине.

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