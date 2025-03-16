В Днепре и Днепропетровской области запланированы графики отключения света 17 марта, по некоторым адресам почти на половину суток будут приостановлены поставки электроэнергии.

В ряде населенных пунктов в городе Днепр, а также в Днепропетровской области будут введены графики отключения света, 17 марта 2025, предупредила энергетическая компания ЧАО «ПЭЭМ «ЦЭК», сообщает Politeka.



Так, в Днепре с 08:00 до 17:00 не будет поставок электроэнергии по адресам: Независимости: 1-13 (нечетные), 13Б, Новокрымская 1 и пр-т. Богдана Хмельницкого: 26, 28, 30. Также запланировано отключение света в Самаровском (Новомосковском) районе с 08:00 до 17:00 по адресу: с. Заречное: Буркина: 4, Десантная: 8, 9, Сеть: 13, Осенняя: 18, 19, Спортивная: 1, 3-7.





У Жовтих Водах з 08:00 до 17:00 введены графики отключения света по бульвару Свободи: 54, 56, 56А, 58-64, 80-92, Березнева: 35-41, 42А, 43, 45, 47, Героїв України: 10, 12, Івана Богуна: 42-48, 73, 75; Казацкой Славы: 18, 23, 23А, 25. Переулки: Владимира Филатова: 1-32, Дворцовый: 1-10, 10А, 11-13, 13А, 14-33, 35, 37, 37А, 41. Киевский: 2-8, Пирогова: 1-6, 8-32, 34-40.



В городе Вольногорск плановые работы на сетях пройдут с 08:30 до 16:30 по улице Центральной: 45, 45Б, 47, 47А, 47Б, 49, 49А, 49Б, 49В.



В Криворожском районе с 08:00 до 17:00 не буду снабжение электричеством в селе Свободное: ул. Весеннее. В селе Широкое: Луговая: 1-38, Молодежная: 40-47, 49, 51, Нижняя набережная: 53, Садовая: 29, 31-35, 38-41, 43, 45, 48, 50, 147, 150.





Для предотвращения аварий пройдут профилактические работы в пределах Покровской городской территориальной громады в городе Покрове и селе Шолохово. Графики будут введены с 12:00 до 18:00.



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