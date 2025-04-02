Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре можут получить люди, которые переехали в город из других регионов.

ВПЛ в Днепре могут бесплатно получить временное место проживания, а также оформить право на социальное жилье.

Переселенцы могут встать на квартирный учет и получить дом из коммунальной собственности громады. Оно предоставляется бесплатно на срок до одного года с вариантом продления, пише Politeka.net.

Право на проживание сохраняется на весь период военного положения и еще шесть месяцев после его завершения. Оплачивать нужно только коммунальные услуги. Приоритетное право на получение дома имеют многодетные семьи, семьи с детьми, беременные женщины, пенсионеры и люди с инвалидностью.

Можно в некоторых случаях получить дом в государственном или общественном жилом фонде на безсрочное пользование с возможностью приватизации. Эта опция доступна только для участников боевых действий, людей с инвалидностью вследствие войны, родственникампогибших защитников Украины, сирот и детей, лишенных родительского попечительства.

Кроме того, ВПЛ могут получить социальное жилище по договору аренды с правом бесплатного проживания. Приоритет имеют люди с инвалидностью I и II группы, а также те, кто потерял жилье из-за боевых действий.

Необходимые документы

Чтобы встать на учет, нужно обратиться в местные органы власти или ЦНАП по месту своей регистрации. К заявлению прилагаются:

Паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность

Справка ВПЛ для заявителя и членов семьи

Документы, подтверждающие родственные связи

Идентификационный код

Подтверждения наличия оснований для приоритетного получения жилища (инвалидность, многодетность, беременность и т.д.)

Срок ожидания жилья для ВПЛ в Днепре

Дом для временного проживания предоставляется переселенцам в течение трех рабочих дней после поступления свободных помещений в фонд. Переселенцы в Днепре могут воспользоваться этими возможностями, чтобы получить место, где они могут быть с близкими, и защитить свои права во время войны.

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