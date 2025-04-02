ВПЛ в Днепре могут бесплатно получить временное место проживания, а также оформить право на социальное жилье.
Переселенцы могут встать на квартирный учет и получить дом из коммунальной собственности громады. Оно предоставляется бесплатно на срок до одного года с вариантом продления, пише Politeka.net.
Право на проживание сохраняется на весь период военного положения и еще шесть месяцев после его завершения. Оплачивать нужно только коммунальные услуги. Приоритетное право на получение дома имеют многодетные семьи, семьи с детьми, беременные женщины, пенсионеры и люди с инвалидностью.
Можно в некоторых случаях получить дом в государственном или общественном жилом фонде на безсрочное пользование с возможностью приватизации. Эта опция доступна только для участников боевых действий, людей с инвалидностью вследствие войны, родственникампогибших защитников Украины, сирот и детей, лишенных родительского попечительства.
Кроме того, ВПЛ могут получить социальное жилище по договору аренды с правом бесплатного проживания. Приоритет имеют люди с инвалидностью I и II группы, а также те, кто потерял жилье из-за боевых действий.
Необходимые документы
Чтобы встать на учет, нужно обратиться в местные органы власти или ЦНАП по месту своей регистрации. К заявлению прилагаются:
- Паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность
- Справка ВПЛ для заявителя и членов семьи
- Документы, подтверждающие родственные связи
- Идентификационный код
- Подтверждения наличия оснований для приоритетного получения жилища (инвалидность, многодетность, беременность и т.д.)
Срок ожидания жилья для ВПЛ в Днепре
Дом для временного проживания предоставляется переселенцам в течение трех рабочих дней после поступления свободных помещений в фонд. Переселенцы в Днепре могут воспользоваться этими возможностями, чтобы получить место, где они могут быть с близкими, и защитить свои права во время войны.
Последние новости Украины:
Напомним Politeka писала, на Днепропетровщине резко подорожает проезд: о каких суммах идет речь.
Также Politeka сообщала об ударе по Чернобылю: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал на видео.
Кроме того, Politeka информировала, как бесплатно получить очки: кто получит помощь.