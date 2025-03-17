В Днепре и области с 18 марта запланированы массовые графики отключения света, названы адреса.

18 марта в Днепре и области пройдут плановые отключения электроэнергии, передает Политека.

Об этом сообщает «ПЭЭМ «ЦЭК», ссылаясь на утвержденные графики.

Ограничение подачи света затронет отдельные районы Днепра и области, в некоторых местах отключение продлится до девяти часов.

С 08:00 до 17:00 – улицы Автостроя (1, 3, 5, 6, 6К, 7-21 нечетные), Академика Янгеля (61-81 нечетные), Домотканская (7), Софиевская (4-6, 8, 12, 14, 16), проспект Богдана Хмельницкого (67, 72-102 парные, 108А).

В селе Заречное по адресу Защитников Украины (6).

Дополнительно: ул. Строителей (38, 47, 49, 51), Гимназическая (2А), Национальной гвардии Украины (1, 1Г, 3, 5, 7), Саксаганская (1, 1А, 1Г, 2-18, 20, 63Г, 87Г), Спортивная (2, 2А, 2Б, 3, 4-12 парные, 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 20, 22), Яворницкого (6), Мартовская (54-60 кратные двум, 97-105 нечетные), пров. Уютный (1-8), Живописный (1-8), Привокзальный (2-8 парные, 8А, 10, 12), Яблоневый (1-7 не кратные двум).

С 08:30 до 16:00: Защитников Украины (9-15 не кратные двум), Центральная (37А, 39).

С 10:00 до завершения работ: бульвар Мира (13, 15Б), Аграрно (36А), Степная (2, 4, 4А, 6-10, 12, 13, 15, 16, 27).

В селах Широкое и Свободное: ограничения затронут Цветочную (1, 1А), Садовую (13, 28, 30), Мира (1, 4, 6, 9, 11-13, 15, 15А, 17, 20А, 21, 25-27), Степную (27).

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