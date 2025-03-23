В марте 2025 года подорожание круп в Днепре отразилось на ценниках в разных супермаркетах города, сообщает Politeka.

К примеру, средняя цена на длинный рис (1 кг) составила 58,93 грн, что на 0,73 больше с февраля 2025 года, когда средняя цена была 58,24. Текущие цены на этот продукт варьируются в разных супермаркетах: в сети Ашан рис длинный (1 кг) стоит 68,10 грн, в Мегамаркете – 59,20, а в Метро – 49,50. В феврале 2025 года ценники были несколько ниже, в частности в Метро они составляли 50,70, а в Мегамаркете - 55,93. Анализируя индекс потребительских цен на этот товар, можно увидеть, что стоимость его стабильно колебалась между 58,20 гривен и 59,30 в начале марта.

Также в марте 2025 года ценник на длинный пропаренный рис (1 кг) составил 68,00, с колебанием в разных сетях: в Ашане он стоит 93,50, в Мегамаркете - 60,60, а в Метро - 49,90. По сравнению с февралем 2025 года, когда средний ценник на этот продукт был 67,21, в марте он вырос на 0,83.

Не менее существенно подорожала гречка – 1 кг стоит от 28,90 грн в Ашане до 44,60 в Мегамаркете, со средней стоимостью 34,47. Стоимость риса круглого 1 кг также увеличилась до 74,05 гривен, а на манку Хуторок 800 гр – до 31,51.

В целом такая информация свидетельствует о подорожании круп в Днепре. Поэтому украинцам советуют более тщательно относиться к покупкам, чтобы сберечь свои деньги.

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