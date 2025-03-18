В Днепре и области 19 марта пройдут плановые графики отключения света.
Об этом сообщает «ПЭЭМ «ЦЭК», ссылаясь на утвержденное время.
В Днепре сегодня и до конца рабочей недели пройдут плановые ремонтные работы частной компанией «ЦЭК».
Жители некоторых адресов временно останутся без электричества.
Графики отключения света коснутся отдельных районов и области, в некоторых местах ограничение будет продолжаться до пяти часов вечера.
19 марта электричества не будет С 08:00 до 17:00 по адресу:
улица Независимости: 8, 8Б, 10, 12, 12А, 14, 16, 16К, Макарова: 31А, 32.
проспект Александра Поля: 100, 104, 106, 106А, 108, 110;
переулок Энергетический: 2-8 (парные), 8А.
Что делать при отсутствии электричества?
Проверить наличие аварий на официальном сайте ДТЭК .
Если ваш адрес не находится в списке, сообщить об отсутствии можно через чат-боты в Viber и Telegram в разделе «Отсутствует электроэнергия?».
Обратиться в колл-центр по телефонам:
+38 (068/095/073) 750 90 90 90,
+38 (048) 705 90 90 90 90
Жителям рекомендуется заранее спланировать день с учетом возможных перебоев в электроснабжении.
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