В Днепре и области с 19 марта запланированы массовые графики отключения света, названы адреса.

В Днепре и области 19 марта пройдут плановые графики отключения света.

Об этом сообщает «ПЭЭМ «ЦЭК», ссылаясь на утвержденное время.

В Днепре сегодня и до конца рабочей недели пройдут плановые ремонтные работы частной компанией «ЦЭК».

Жители некоторых адресов временно останутся без электричества.

Графики отключения света коснутся отдельных районов и области, в некоторых местах ограничение будет продолжаться до пяти часов вечера.

19 марта электричества не будет С 08:00 до 17:00 по адресу:

улица Независимости: 8, 8Б, 10, 12, 12А, 14, 16, 16К, Макарова: 31А, 32.

проспект Александра Поля: 100, 104, 106, 106А, 108, 110;

переулок Энергетический: 2-8 (парные), 8А.

Что делать при отсутствии электричества?

Проверить наличие аварий на официальном сайте ДТЭК .

Если ваш адрес не находится в списке, сообщить об отсутствии можно через чат-боты в Viber и Telegram в разделе «Отсутствует электроэнергия?».

Обратиться в колл-центр по телефонам:

+38 (068/095/073) 750 90 90 90,

+38 (048) 705 90 90 90 90

Жителям рекомендуется заранее спланировать день с учетом возможных перебоев в электроснабжении.

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