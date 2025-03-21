Украинцам рассказали о ценах на квартиры в Днепре, стало известно, изменится ли стоимость весной 2025 года.

Весной 2025 года рынок недвижимости традиционно оживляется, узнайте цены на квартиры в Днепре в начале весны, передает Политека.

Риелторы отмечают, что спрос остается высоким из-за развитой инфраструктуры города и близости к зоне боевых действий, откуда прибывают переселенцы. Это способствует активности на рынке недвижимости.

Несмотря на нестабильную ситуацию в стране количество предложений постепенно увеличивается. За последние шесть месяцев на вторичном рынке наблюдается снижение на 9%, тогда как стоимость жилья в новостройках, напротив, выросла на 6%.

По сравнению с другими городами Украины, цены на квартиры в Днепре остаются на среднем уровне и значительно ниже, чем в Киеве, Одессе и западных регионах, передает Политика.

Сколько стоит аренда квартир?

Стоимость аренды зависит от некоторых факторов, в частности, расположения, типа и состояния дома, спроса и предложения, типа, парковки и т.д.

Арендовать квартиру в городе можно начиная с 10 000 до 19 000 гривен в месяц, в зависимости района и условий жилья.

Средний прайс на покупку 1-комнатной квартиры:

Соборный район – $43 500, Шевченковский – $33 500, Центральный – $32 500,

Индустриальный – $30 800, Амур-Нижнеднепровский – $28 300, Чечеловский – $26 300, Новокодакский – $24 000.

Рынок недвижимости в регионе остается стабильным, хотя прайс существенно отличается с учетом района.

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