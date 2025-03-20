Украинцам рассказали о бесплатном жилье для переселенцев в Днепре, узнайте, как получить помощь.

В условиях войны сотни тысяч украинцев были вынуждены покинуть свои дома в поисках безопасности, поэтому бесплатное жилье для переселенцев в Днепре сейчас актуально, передает Политека.

Для многих город стал новым пристанищем, предоставляя не только кров, но и помощь в адаптации.

Для обращения в большинство благотворительных фондов необходима справка ВПЛ, которую можно оформить онлайн или в управлениях соцзащиты.

Жилье для переселенцев в Днепре есть, городе работает горячая линия, где можно узнать о бесплатном убежище в общежитиях и пунктах выдачи гуманитарной помощи:

Горячая линия: (099) 500 71 17, (097) 500 71 17, (089) 120 33 04.

Чтобы встать в очередь на временный дом, необходимо обратиться в городской департамент социальной политики с документами, передает Политека.

Адреса мест временного проживания:

Ул. Ясельная, 1 (Ассоциация «ХОД»).

6 помещений, до 30 человек, Условий для людей с инвалидностью нет. Светлана Григорьевна – 0675653576

Лазаряна, 2 (общежитие БО «БФ Сейвписинюай»), 11 комнат для 40 переселенцев, Проданец Никита – 0966557777

Ул. Новокрымская, 3, 40 койко-мест в 5 помещениях, Олег Владимирович – 0961323242

Пр. Науки, 59 (студенческое общежитие), 29 комнат, рассчитанных на 55 человек, условий для людей с инвалидностью нет, 0567446194.

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