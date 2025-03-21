ООН продлила программу поддержки пенсионеров, оказывается денежная помощь на Днепропетровщине и ряде других украинских областей, сообщает Politeka.net.

В первую очередь выплаты предоставляются пожилым людям, проживающим в зонах активных или потенциальных боевых действий, до середины 2025 года.

Сообщается, что пенсионерам, отвечающим условиям программы, предоставляются денежные начисления от Всемирной продовольственной программы ООН. Сумма выплат составит разницу между 3250 грн и пенсией, которую получает лицо.

Например, если пенсия составляет 3100 грн, то доплата будет 150 грн (3250 – 3100 = 150 грн).

Предоставляется денежная помощь на Днепропетровщине и пожилым украинцам, проживающим в Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Херсонской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Данные о таких пенсионерах уже есть в базе Пенсионного фонда, поэтому подавать дополнительные заявки или обращаться во Всемирную продовольственную программу или Пенсионный фонд не нужно.

Подчеркнем, что агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) увеличило выплаты украинцам, пострадавшим в результате военных действий с целью помочь им удовлетворить неотложные потребности, в частности, на временное жилье, питание и предметы личной гигиены.

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