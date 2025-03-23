Украинцам рассказали сроках окончания отопительного сезона в Днепре и Днепропетровской области.

Окончание отопительного сезона в Днепре предварительно запланировано на конец марта, сообщили в пресс-службе городских властей, передает Политека.

Однако точная дата отключения тепла зависит от средней суточной температуры воздуха, пояснил Владимир Билан, заместитель директора КП «Теплоэнерго».

В то же время коммунальщики призывают жителей города заключать договоры реструктуризации задолженностей. По данным КП, долг жителей превышает 1,5 миллиарда гривен. Для своевременного старта следующего отопительного сезона горожанам рекомендуют хотя бы частично погасить задолженность.

В Каменском отключение запланировано на 24 марта, если три дня подряд средняя температура воздуха будет выше +8°C.

Павлоградский городской совет принял аналогичное решение - с 1 апреля 2025 года в городе прекратят подачу тепла в жилые дома и социальные учреждения из-за устойчивого "плюса". Учебным заведениям рекомендуют учитывать погодные условия при корректировке графика.

В Кривом Роге готовятся прекращению подачи тепла, но точная дата будет зависеть от погодных условий. До конца марта все котельные продолжат работу в штатном режиме.

В Днепре и области отопительный сезон 2025 также завершится в зависимости от среднесуточной температуры воздуха. Городские власти будут корректировать сроки отключения тепла с учетом возможных ночных заморозков и кратковременных похолоданий, чтобы обеспечить комфортные условия для жителей.

Согласно данным Politeka, батареи отключат, когда в течение трех дней среднесуточная температура воздуха будет стабильно превышать +8°C. В регионе более 85% жилых домов подключены к системе снабжения КП «Теплоэнерго», и в этом году серьезных перебоев не зафиксировано.

Предварительно окончание отопительного сезона в Днепре намечено на конец марта 2025 года, но окончательная дата будет зависеть от погодных условий.

Синоптики предупреждали о возможном похолодании в конце месяца, поэтому рекомендуется быть готовыми к переменам.

Погода обычно может быть изменчивой, возможно преобладание высокого атмосферного давления. Кроме того, возможен определенный недостаток осадков. Об этом предупредил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

Важно отметить, что сроки включения и отключения регулируются Правилами предоставления услуг снабжения (пункт 8), утвержденными Постановлением Кабмина Украины № 830 от 21 августа 2019 года.

Местным жителям следует отслеживать официальные уведомления городских властей и коммунальных служб, чтобы быть в курсе актуальной информации в Днепре и области.

Для точного определения даты отключения тепла в вашем районе рекомендуется следить за прогнозом погоды и официальными объявлениями.

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