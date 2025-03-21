Синоптики составили свежий прогноз погоды на 22 марта в Днепре, в этот день будет облачно и тепло, сообщает Политека.
С утра и до вечера 22 марта в небе не покажется солнце. По данным sinoptik.ua, облачность усилится в первой половине дня.
"В этот день в Днепре облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без осадков", — отмечают метеорологи.
Температура ночью 22 числа снизится до +7°C, а днем достигнет +13°C. Ожидается южный и юго-восточный ветер со скоростью до 2,9 м/с.
Специалисты предупреждали о возможном холоде в первый месяц весны, поэтому стоит подготовиться к небольшому похолоданию.
Хотя резких скачков не прогнозируется, весенние дни могут быть переменчивыми.
До конца последней недели месяца будет потепление, дневные колебания достигнут +15°C , а к выходным столбики термометров могут подняться до +17°C.
Ночные температуры будут варьироваться от +3 до +9°C, создавая комфортные условия для любителей прохладной весны.
Однако в начале недели в Украине воздух будет прохладным, и дневные показатели составят около +12°C. Наиболее заметное похолодание возможно в период с 24 по 26 число: ночью опустится до +5°C, а днем не превысит +12°C.
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